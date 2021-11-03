Пропавший турист, отправившийся в поход в одиночку, найден мертвым

О гибели мужчины сообщили волонтеры. Фото: instagram.com/serdj_orlov

Поиски пропавшего туриста Сергея Орлова, который отправился в одиночный поход 13 октября, продолжались по сей день. Недавно была найдена куртка мужчины, рядом с ней, буквально в одном километре заметили медвежонка. Волонтеры не оставляли попыток найти мужчину, и у них получилось, но, к сожалению, они опоздали. Сергея нашли мертвым.

- Нашли, погиб. Предположительно от полученных травм и переохлождения, - рассказала корреспонденту "КП-Владивосток" волонтер Игнатова Люсине.

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