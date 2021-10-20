В Приморье турист в одиночку отправился в поход и до сих пор не вернулся

Сергей Орлов должен был выйти на связь еще 16-17 октября. Фото: instagram.com/serdj_orlov

В Приморье пропал турист, который 13 октября в одиночку отправился в поход из Партизанского в Лазовский район. Сергей Орлов планировал пройти по маршруту Беневские водопады-Лысая гора-Алексеевские водопады-Ольховая гора-Поперечная гора-Лазо. Он должен был выйти на связь с родными 16-17 октября, но до сих пор от него ничего не слышно.

Как сообщают волонтеры, они уже собрали группы, которые отправятся на поиски мужчины этой ночью. Люди разделятся на команды, одна будет искать туриста в начале маршрута, другая - в конце.

- Я лично с Сергеем не знакома, но я знаю, что уже написали заявление в полицию и обратились к сотрудникам МЧС. Мы с поисковой организацией «ЛизаАлерт» готовим еще одну группу, чтобы начать поиски со стороны Алексеевских водопадов, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» волонтер Игнатова Люсине.

Напомним, что не так давно на горе Фалаза пропали три женщины. Их искали три дня, о том, что поиски увенчались успехом, журналист «КП-Владивосток» узнал прямо во время телефонного разговора с дочерью одной из туристок.

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