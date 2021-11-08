В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Местами ветер достигнет 37 метров в секунду. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из Китая в Приморье пришел теплый циклон, который принес обильные осадки. Еще ночью 8 ноября местами в крае прошел дождь, а в некоторых районах он был и вовсе со снегом. Пока что выпало до 4 миллиметров осадков. Однако дальше – больше. На день 8 ноября и ночь 9-го синоптики ожидают ухудшение погодной обстановки, поэтому в крае объявили штормовое предупреждение.

Во Владивостоке и на юге Приморья ожидаются сильные дожди (15 – 45 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные (50 миллиметров и более за 12 часов и менее). Температура воздуха +6... +13°С, на севере 0...+5°С.

Днем 9 ноября такие осадки обрушатся на восток края. На остальной же территории региона ждут небольшие осадки – дождь и дождь, переходящий в снег. Температура +2…+7°С, при прояснениях 0…-5°С.

На побережье и во Владивостоке порывы ветра достигнут до 25 – 30 метров в секунду, а у мысов побережья и вовсе до 35 – 37. На континенте ветер усилится до 20 метров в секунду. Из-за этого в разных районах Приморья можно ожидать гололед на дорогах. В это же время в акватории залива Петра Великого и на участке Поворотный – Золотой волны поднимутся до 3,5 метров, а в открытой части моря до 5-ти.

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