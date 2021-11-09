Как быть с QR-кодом пожилым людям без смартфонов, рассказали в минздраве Приморья

Не у всех пожилых людей есть возможность скачать QR-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье для посещения общественных мест теперь обязательно нужно предъявлять QR-код о вакцинации. И если молодое поколение может в один клик в телефоне зайти на нужный сайт и скачать свой код, то более старшее поколение сталкивается с трудностями. Не все пожилые люди имеют смартфоны, а кто-то и вовсе не зарегистрирован на портале Госуслуги. Как быть в такой ситуации рассказали в минздраве Приморья.

– Код можно предоставить не только в электронном, но и в бумажном виде. Пожилым людям, у которых, к примеру, нет учетной записи на Госуслугах, необходимо попросить помочь своих родственников зарегистрироваться, либо обратиться в МФЦ. Там им помогут оформить доступ на Госуслуги, подтвердить учетную запись и получить QR-код, – рассказала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Напомним, что введение таких ограничительных мер, как QR-коды, было запланировано на 15 ноября 2021 года, но в связи с ухудшением эпидобстановки антиковидные меры были усилены с 30 октября.

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