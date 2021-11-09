Место с шикарным видом на закаты. Во Владивостоке завершился первый этап реконструкции пляжа на Второй Речке

Для удобство посетителей здесь установлены лавочки-лежаки. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Новая набережная в районе Второй Речки во Владивостоке уже стала для многих излюбленным местом отдыха. И это несмотря на то, что завершился только первый этап благоустройства. Благодаря проведенным работам здесь появились безопасная зона для прогулок, спортивная площадка, малые архитектурные формы и современное освещение. Словом, в месте, где раньше безответственно скидывали мусор, теперь есть все для прогулок у моря и созерцания закатов.

«Прекрасное место, открылся такой вид на море. Мы уже на протяжении месяца здесь гуляем. Нам очень нравится», «Надеемся, что благоустройство будет продолжено, но и сейчас это хорошее место для прогулок», – делятся жители Владивостока.

Многие уже оценили новый облик набережной. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Стоит отметить, что прежде чем облагородить пляж, специалисты вывезли отсюда 11 тысяч кубометров мусора.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», проект реконструкции набережной создавался с учетом ее истории и природной территории. В 1930-х годах здесь находился военный аэродром, а улица, которая сейчас называется Русской – ничто иное, как взлетно-посадочная полоса. Преображаться район начал в 1960 году, когда территорию отдали под застройку жилыми домами.

– Вторую по счету реку от центра Владивостока, впадающую в Амурский залив, первые поселенцы (солдаты) назвали Второй Речкой. Сюда они отправлялись рубить лес для городских построек, а когда в городе появилось штатское население, долина реки стала местом отдыха, рыбалки и семейных прогулок, – рассказали архитекторы.

Набережную на Второй Речке реконструируют с учетом мнений горожан. Пляж разделили на несколько функциональных зон, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе. Перед въездом разместилась парковка для авто, отсюда же планируется сделать беговые и велодорожки. На благоустроенной спортплощадке уже есть все необходимой для активного отдыха. Для релакса – прогулочная зона и сам пляж. Работы по благоустройству продолжатся в следующем году.

Набережная преображается на глазах. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Напомним, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке преобразятся шесть общественных пространств. Глава города Константин Шестаков уделяет большое внимание благоустройству приморской столицы. В этом году открылся Нагорный парк, который стал для многих излюбленным местом для прогулок. Появилась новая смотровая площадка на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев и Матросском сквере.

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