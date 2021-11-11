Команда Наливкина рассказала подписчикам подробности уголовного дела

Фото: barakuda_usk

Создателей комедийного шоу о выдуманном политике Виталие Наливкине обвиняют по серьезной статье. Сотрудники правопорядка провели обыск у блогеров, а причиной стало видео почти двухмесячной давности. «Вы же знаете, что мы не преступники», - обратилась команда Наливкина к подписчикам своей страницы в соцсети. Блогеры рассказали подробности заведенного на них уголовного дела и попросили помощи.

В выпуске Виталий Наливкин обезвреживает опасную сумку с морковкой и сносит баннер.

- На съемках этого ролика мы использовали пиротехнику для создания эффектов попадания из РПГ. После съемок мы всё за собой убрали: увезли наш баннер и привели в порядок остановку. После публикации никаких претензий со стороны органов к нам не поступало. От МЧС мы получили заключение, что наша съемочная площадка проверена, всё безопасно, ущерба нет.

Авторы приложили фотоыдоказательства своих слов к посту в соцсети. Несмотря на то, что авторы считают себя невиновными, к ним ворвался ОМОН с обыском. Статью возбудили по тяжким хулиганским действиям: ущерб оценили в 32 тысячи рублей. Блогерам грозит срок от 5 до 8 лет.

- Разумеется, мы понимаем, что причина, по которой нас хотят объявить преступниками совсем другая, поскольку мы уже использовали пиротехнику в наших других видео. Мы также понимаем, что решения по нам принимаются далеко не в нашем городе и крае, - рассказали авторы подписчикам.

Авторы надеются на поддержку общественности, сейчас они ищут ресурсы для юридической защиты. Своей главной и единственной целью они объявили творчество и создание позитивного настроения.

В комментариях приморцы поддержали блогеров: они хотят, чтобы восторжествовало добро.

«Комсомолка» уже писала о подробностях обыска. Напомним, в октябре актриса, пародирующая представителя МВД РФ Ирину Волк, получила 10 суток ареста, а затем попала в колонию общего режима.

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