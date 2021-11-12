В Приморье 12 ноября не будут работать некоторые пункты вакцинации

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье на сутки несколько прививочных пунктов приостановят свою работу.

Стационарные и мобильные пункты вакцинации 12 ноября закроют в Приморской столице и Вольно-Надеждинске. Связано это с проведением санитарных работ.

Но уже на следующий день прививочные пункты вернутся к обычной работе – вакцинирование приморцев будет осуществляться согласно графику.

Напомним, что у приморцев осталось меньше недели, чтобы получить первый компонент вакцины. В противном случае людей ждет отстранение от очной работы. Более того, за несоблюдение антиковидных мер сотрудникам и юридическим лицам грозят серьезные наказания в виде штрафов и приостановки деятельности.

Во Владивостоке свою работы приостановят мобильные пункты в торговых центрах «Клевер Хаус», «Махаон», «Калина Молл», «Дружба», «Черемушки».

Стационарные пункты на улицах Гамарника, 21, Вострецова, 4, Воропаева, 5, и в МФЦ на Тихой также закроются на время санитарных работ.

В Надеждинском районе до завтрашнего дня не будут работать прививочные пункты в поселке Тавричанка, ул. Лазо, 3, и в поселке Раздольное, ул. Котовского, 1г.

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