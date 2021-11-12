"Надеюсь, это шутка": приморцев рассмешила и напугала надпись о QR-кодах

Забавная надпись о QR-кодах появилась в социальных сетях. Фото: instagram.com/mark2_che

В социальных сетях появилась фотография, которая позабавила многих приморцев и стала полигоном для шуток. Содержимое снимка связано с новыми антиковидными мерами.

На фотографии запечатлена дверь с забавной надписью, гласящей «вход в туалет только по QR-коду». В комментариях многие люди с юмором отнеслись к увиденному изображению.

- Скоро и в морг только с кодом, - пишут приморцы.

Видимо, кого-то надпись напугала, и люди надеются, что это все же шутка. Однако некоторые отметили, что столкнулись с этой проблемой. Непонятно, правда это или так решили пошутить над особо пугливыми жителями края.

«КП-Владивосток» напоминает, что с 9 ноября в Приморье ужесточили антиковидные меры, и QR-код необходимо показывать при входе не только в кафе и кинотеатры, но и в торговые центры. Тем временем, за минувшие сутки коронавирусом в Приморье заразились 389 человек. Всего в крае вакцинировались 625 547 человек. По словам главы Минздрава края, из них COVID-19 заболели только 57 человек.

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