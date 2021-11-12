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Владивосток12 ноября 2021 13:29

Мэр Большого Камня пригрозил непривитым работникам детского сада отстранением от работы

Беседа о пользе вакцинации, похоже, не увенчалась успехом
Анастасия АЛЯМКИНА
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За отказ от вакцинации мэр Большого Камня пригрозил воспитателям отстранением от работы

За отказ от вакцинации мэр Большого Камня пригрозил воспитателям отстранением от работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Большого Камня поставил работников детского сада перед выбором: прививаться или уходить на удаленку без сохранения зарплаты. Видео встречи с воспитателями появилось в социальных сетях.

Сообщается, что в детский сад «Журавушка», который находится в Большом Камне, прибыл мэр города, чтобы поговорить с воспитателями о необходимости вакцинироваться. Во время беседы Александр Андрюхин предупредил: если работники не вакцинируются или не получат медотвод до 15 ноября, их переведут на удаленную занятость без сохранения заработной платы.

Предложение мэра города не понравилось некоторым воспитателям, и они вступили в спор.

Напомним, что работающим приморцам необходимо привиться первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Тем временем, за минувшие сутки коронавирусом в Приморье заразились 389 человек. Всего в крае вакцинировались 625 547 человек. По словам главы Минздрава края, из них COVID-19 заболели только 57 человек.

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