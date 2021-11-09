«Умная» остановка не выдержала натиск стихии во Владивостоке

Ветер повредил часть конструкции «умной» остановки
Фото: Милана СОКОЛ
В Приморской столице погода продолжает буйствовать. Из-за сильного ветра у зданий срывает крыши, а в некоторых домах мигает свет. Во вторник, 9 ноября, под удар циклона попала «умная» остановка.
На проспекте 100-летия Владивостока «умная» остановка лишилась одной двери. Огромные куски стекла загружают дорожники в свои машины. Сперва можно подумать, что причиной разрушения стали люди, решившие похулиганить. Однако пресс-службе администрации Владивостока опровергли эту мысль.
- Остановка была повреждена не из-за вандальских действий, а в результате разгула стихии и шквального ветра, который повредил часть конструкции.
Стекла с остановки загружают в машины
Фото: Милана СОКОЛ
Впрочем, люди и сейчас спокойно сидят на остановке и ждут автобуса, будто и не боятся, что порыв ветра может вновь разрушить стекла.
Из-за разгула стихии в Приморье объявили штормовое предупреждение. Последствия непогоды уже испытало на себе кафе на Первомайском районе. Заведение полностью снесло, а на дорогу кроме частей здания обрушился фонарный столб с проводами. Из-за ЧП со стороны Русского острова образовалась огромная пробка.
Дорожные службы убирают огромные куски стекла с остановки
Фото: Милана СОКОЛ
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