«Умная» остановка не выдержала натиск стихии во Владивостоке

Ветер повредил часть конструкции «умной» остановки Фото: Милана СОКОЛ

В Приморской столице погода продолжает буйствовать. Из-за сильного ветра у зданий срывает крыши, а в некоторых домах мигает свет. Во вторник, 9 ноября, под удар циклона попала «умная» остановка.

На проспекте 100-летия Владивостока «умная» остановка лишилась одной двери. Огромные куски стекла загружают дорожники в свои машины. Сперва можно подумать, что причиной разрушения стали люди, решившие похулиганить. Однако пресс-службе администрации Владивостока опровергли эту мысль.

- Остановка была повреждена не из-за вандальских действий, а в результате разгула стихии и шквального ветра, который повредил часть конструкции.

Стекла с остановки загружают в машины Фото: Милана СОКОЛ

Впрочем, люди и сейчас спокойно сидят на остановке и ждут автобуса, будто и не боятся, что порыв ветра может вновь разрушить стекла.

Из-за разгула стихии в Приморье объявили штормовое предупреждение. Последствия непогоды уже испытало на себе кафе на Первомайском районе. Заведение полностью снесло, а на дорогу кроме частей здания обрушился фонарный столб с проводами. Из-за ЧП со стороны Русского острова образовалась огромная пробка.

Дорожные службы убирают огромные куски стекла с остановки Фото: Милана СОКОЛ

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