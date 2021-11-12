Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева оставят в тюрьме Приморского края

Тверской суд приговорил Пушкарева к 15 годам лишения свободы. Фото: Сергей Баланов

Кассационный суд назначил бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву отбывание наказание в Приморском крае вместо республики Хакасия, куда ГУФСИН хотело его перевести.

Ранее Генпрокуратура России выявила факт нарушения условий пребывания Пушкарева в СИЗО No1 во Владивостоке, после чего ГУФСИН намеревалось переправить его в Республику Хакасию. Бывший глава города обжаловал отправку в другой регион в кассационном суде и добился своего. Теперь обязанность по исполнению решения легла на плечи ФСИН.

Экс-мэр был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Тверской суд встал на сторону обвинения и приговорил Пушкарева к 15 годам лишения свободы, а обязал оплатить штраф в размере полумиллиарда рублей. Кроме того, с него взыскали взятку в размере 75 млн рублей, которую он получил.

Некоторых приморцев удивила жесткость судьи, вынесшего такой суровый приговор. Политические обозреватели и политологи привели в пример аналогичные коррупционные инциденты, где суммы исчислялись не миллионами, а миллиардами. Однако, виновники получили в два раза меньше, чем досталось Пушкареву.

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