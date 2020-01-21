«На душе намного легче»: осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев доставлен в приморское СИЗО

В СИЗО номер один города Владивостока под конвоем доставлен бывший мэр Игорь Пушкарев. Напомним, что экс-чиновник осужден на 15 лет колонии строго режима за коррупцию и превышение должностных полномочий. Как долго экс-глава города пробудет в дальневосточной столице – неизвестно.

- Ну вот я и во Владивостоке. Пусть сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте. Но, несмотря ни на что, от осознания, что оказался в родном городе и близкие люди совсем рядом, на душе намного легче. Владивосток - мой дом, а дома всегда лучше, - написал на своей страничке в социальной сети опальный экс-мэр Игорь Пушкарев.

Генпрокуратура требует взыскать в доход государства с господина Пушкарева и его компаний 3,2 миллиарда рублей, полученных, по версии ведомства, преступным путем. Иск находится в Советском суде Владивостока, рассмотрение начнется 27 января. С ходатайством об участии в судебных заседаниях выступил сам бывший мэр.

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