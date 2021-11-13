На сегодняшний день 394 приморца заболело ковидом, 6 ушли из жизни

За се время пандемии с болезнью справились 71 091 приморцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус не спешит сбавлять свои обороты в Приморском крае. За минувшие сутки коварную болезнь подхватили 394 человека, 378 справились с ковидом. 6 человек, к сожалению, перебороть заболевание не смогли.

За все время пандемии было выявлено 80 701 случаев заражения, выздороветь смогли 71 091 человек. 1 315 людей умерли из-за коронавирусной инфекции.

В Приморье продолжают активно вакцинироваться. На сегодняшний день прививка есть у 641 292 человек. Однако, как заявила глава краевого минздрава Анастасия Худченко, для достижения коллективного иммунитета и уменьшения числа заболевших необходимо прививать в три раза больше приморцев.

ПО ТЕМЕ:

Названы адреса 11 пунктов вакцинации от COVID-19 в Приморье, закрытых на обработку

Власти опубликовали список мест, куда сегодня за прививкой ехать не стоит (Подробнее...)