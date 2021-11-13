Стали известны подробности смертельного дрифта в Шкотовском районе

По факту аварии проводится проверка. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Стали известны подробности страшной аварии, что произошла вечером пятницы в Шкотовском районе. Очевидцы сообщали, что погибла девушка, но все оказалось иначе.

ГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщают, что при столкновении автомобилей Nissan March и Subaru Impreza погиб 43-летний мужчина, что был за рулем Nissan. Subaru двигался со стороны находку в направлении Владивостока. 34-летний мужчина потерял управление, пересек сплошную линию разметку и вылетел на встречку, где и протаранил малолитражку.

Стаж водителя Subaru 16 лет, мужчина госпитализирован с травмами разной степени тяжести, его пассажирка – 32-летняя пострадала не так сильно, ее отправили на амбулаторное лечение. ДТП произошло в светлое время суток, дорога была ровная. Без каких-либо повреждений. Обе машины находятся на специализированной стоянке.

По факту аварии проводится проверка и исследования. Позже будет принято решение в соответствии законодательством Российской Федерации.

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