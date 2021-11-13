В Приморье расследование расстрелянных автобусов взяла на контроль прокуратура

На данный момент нарушитель повредил стекла четырех рейсовых автобусов. Фото: telegram-канал/prim_mother

Жители Спасского района напуганы, атаки на общественный транспорт продолжаются в течение месяца. Во время последнего происшествия в салоне автобуса кроме водителя никого уже не было, неизвестный целился в стекла, пока что никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования этого дела.

На данный момент нарушитель повредил стекла четырех рейсовых автобусов, предположительно из пневматического ружья. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, ищут виновного.

Стоит отметить, что это не первый случай стрельбы по транспорту в крае. Ранее «КП» рассказывала об автобусе 16Ц, в который на улице Котельникова во Владивостоке стрелял неизвестный. В результате инцидента одному пассажиру осколок стекла попал в лицо, но мужчина отделался лишь испугом.

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