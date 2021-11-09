В Приморье расстреливают пассажирские автобусы

В Спасске-Дальнем неизвестный выстрелил в пассажирский автобус. Фото: telegram-канал/prim_mother

Очередные вопиющие случаи с участием пассажирского транспорта произошли в Приморье. Жители Спасского района края бьют тревогу в социальных сетях, уверяя, что автобусы с людьми становятся мишенью для неизвестных. Атаки на транспорт продолжаются около месяца.

Как сообщают очевидцы, транспорт расстреливают в вечернее время, когда автобусы еще следуют по маршруту. Очередной случай произошел недавно в Спасске-Дальнем. Сейчас в стекле одного из автобусов зияет большая дыра. Особенно люди испуганы тем фактом, что выстрелы попадают в места, где сидят пассажиры. Однако понять, специально ли человек целился или не задумывался и стрелял, куда попало, пока сложно.

Как сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, во время последнего происшествия в салоне автобуса уже не было пассажиров. Однако это не исключает того, что рано или поздно может кто-нибудь пострадать.

Большая дыра образовалась в стекле в результате выстрела Фото: telegram-канал/prim_mother

Жители края выстраивают свои версии случившегося. Кто-то предполагает, что таким образом происходит передел рынка в сфере пассажирских перевозок. Другие же считают, что неизвестные хулиганы попросту развлекаются.

- Там один автопарк со всеми автобусами, делить нечего, - опровергают догадки осведомленные приморцы.

Правоохранительные органы Приморья заинтересовались ситуацией.

- Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о хулигане, якобы стрелявшем по автобусу из пневматического оружия на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности гражданина, причастного к инциденту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД края.

Стоит отметить, что это не первый случай стрельбы по транспорту в крае. Ранее «КП» рассказывала об автобусе 16Ц, в который на улице Котельникова во Владивостоке стрелял неизвестный. В результате инцидента одному пассажиру осколок стекла попал в лицо, но мужчина отделался лишь испугом. А в районе съезда на объездную Седанка – Патрокл что-то, похожее на пулю, попало в автомобиль местной жительницы.

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