Ночной Владивосток сотрясли звуки выстрелов

Жители улицы Адмирала Горшкова во Владивостоке слышат стрельбу со стороны леса. Фото: предоставлено очевидцами

Звуки выстрелов разбудили жителей Снеговой пади во Владивостоке вечером 13 ноября, около полуночи. Очевидцы сообщают, что слышат стрельбу из автоматического оружия рядом со стройкой. Стреляют, по их словам, очередями.

- На территории стройки бегают люди с фонариками, прочесывают лес, - рассказал собеседник «КП».

Он уточнил, что первые звуки стрельбы услышал еще в районе 23.30. Но выстрелы продолжаются и спустя полчаса.

Жители улицы Адмирала Горшкова говорят, что стреляют где-то в лесу, за стройкой. Речь идет о строительстве жилых домов компании «Восточный луч». Это участок к северу от микрорайона Снеговая падь, в сторону объездной трассы.

- Тут новые свечки 24 этажные строят, краны работают, 3 этажа возвели, - уточнил собеседник «КП». - В лесу машину видно с фарами включенными, вокруг люди лес прочесывают. За стройкой, выше, на сопке. Но на стройке тоже бегали с фонариками. Опять выстрелы.

В полиции пока не комментируют ситуацию. Но вызов от горожан они приняли. "КП" следит за развитием событий.

Напомним, недавно Владивосток уже вздрагивал от автоматных очередей. Вечером 3 ноября жители Луговой и Баляева слышали взрывы, стрельбу, видели вспышки из стволов оружия в парке Минного городка. Туда немедленно выехала полиция. Оказалось, что так конструкторы готовились к праздничному мероприятию – историческому фестивалю, запланированному на следующий день. Репетировали одну из сцен боев в Сирии.

Но сегодня тревога вряд ли ложная.

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