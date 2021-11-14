Молодая мама сломала ногу перед плохо освещенной больницей во Владивостоке

Сейчас жительница Владивостока намерена подать жалобу. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Неприятная история произошла с жительницей Владивостока, которая на руках несла своего ребенка в больницу. Из-за плохой инфраструктуры перед учреждением медицинская помощь, в итоге, понадобилась не только малышу, но и его маме – женщина упала и сломала ногу.

Все происходило в пятницу, 12 ноября. Молодая мама Анна шла с сыном на руках в Краевую детскую клиническую больницу №1, которая расположена на проспекте Острякова, 27а. Они хотели дойти до приемного отделения. Однако территория больницы, по словам женщины, была не освещена, а дорога – разбита.

– Дороги я не видела, так как темно, да и из-за ребенка не было видно. Просто не ожидала, что там такая дорога, первый раз туда поехали, – рассказывает Анна. – Подходя к дверям приемного отделения, я наступаю на участок сломанного асфальта, подворачиваю ногу, падаю с ребенком. В итоге перелом малоберцовой кости на лодыжке.

Естественно, что женщина от неожиданности, страха за себя и ребенка и боли закричала. Шум услышали дежурные врачи и кинулись бедняжке на помощь. Одни помогли подняться, другие в это время осмотрели ребенка и позаботились о нем. Медики вызвали бригаду скорой помощи, которая умчала жительницу Владивостока в травмпункт. В своих социальных сетях она показала загипсованную ногу.

– В чем суть проблемы – куда можно жаловаться или подавать в суд на ответственного за этот участок дороги и за освещение у больницы? – вопрошает Анна.

«КП – Владивосток» обратилась за комментариями в министерство здравоохранения Приморья и в краевую прокуратуру. На момент публикации этого материала ответы еще не получены, однако уже сейчас известно, что главный врач больницы займется этим инцидентом в понедельник, 15 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отправили домой пить сиропы»: жительница Фокино рассказала, как ее маленькую дочку лечили от пневмонии

Врачи до последнего говорили, что никакой болезни нет. Вопросом уже заинтересовалась детский омбудсмен (подробнее)

«Мама в больнице. Снимите нам гостинку». Приморцы беспокоятся за жизнь маленького ребенка, которого они увидели с подозрительными личностями

В одном из кафе Владивостока подозрительная пара упала на кафельный пол вместе с годовалым ребенком (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03