Число заболевших Covid-19 в Приморье перевалило за 81 тысячу

Оперативные данные на 14 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по распространению коронавируса в Приморье опубликовал новые данные. Статистика с каждым днем пугает все больше. Так, по состоянию на 14 ноября в крае всего за одни сутки заболели 399 человек, а общее количество заразившихся перевалило за очередную тысячу – с начала пандемии заразу подхватили 81 100 жителей региона.

Выздороветь за прошедших день смогли 284 приморца, все же болезнь победили 71 375 человек.

К сожалению, инфекция унесла жизни еще трех человек, с начала пандемии погибли 1 318 жителей края.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Хотя бы одним компонентом привиты 648 058 человек – это немногим больше 34% от всех проживающих в регионе. Темпы вакцинации ускорились, когда в крае ввели QR-режим, теперь люди могут попасть в рестораны и кафе, театры и кино, спортивные учреждения, непродовольственные магазины, сауны, спа и некоторые другие заведения только по заветному коду. Его могут получить полностью привитые или переболевшие приморцы. Также есть возможность свободно передвигаться у тех, кто получил справку о медотводе от вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье ужесточаются меры: в торговые центры теперь можно только с QR-кодом

Новые противоковидные меры ввели власти Приморского края (подробнее)

«Дискриминация, сегрегация, фашизм». Приморцы составляют «черные списки» кафе, где требуют QR-код

Мелкий бизнес оказался крайним (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03