Драка на футбольном матче в Приморском крае привела к уголовному делу и штрафам

Инцидент произошел на стадионе «Энергия». Фото: скрин из видео.

Драка, которая произошла в городе Артем в Приморском крае в мае 2021 года привела к возбуждению уголовного дела на одного и фанатов и крупным штрафам. Организаторы матча даже не согласовали его проведение, однако, фанатов пригласили, сообщает пресс-служба УМВД Приморья.

Инцидент произошел на стадионе «Энергия». Во время матча болельщики команд зацепились слово за слово и началась драка. Позже двух фанатов увезли на скорой помощи в больницу. Им досталось от другого разъяренного болельщика, на которого возбудили два уголовных дела по причинению вреда здоровью. Его вину признали в городском суде Артема.

— «РСФ футбола Приморского края», которая была организатором спортивного мероприятия, оштрафована на 300 тысяч рублей. Тренер спортшколы оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщик, который сбрасывал с трибун дымовые шашки, также привлечен к ответственности, — прокомментировали в ведомстве.

Массовая драка закончилась тем, что обеим футбольным командам «Энергия-Димир» и «КСШОР» присудили техническое поражение. Вместе с этим стадион был дисквалифицирован на проведение трех домашних матчей. Самому младшему участнику драки было 16 лет. Очевидцы сообщали, что на поле были слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

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