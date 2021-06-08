Официально доигрались. Скандал с массовой дракой болельщиков на футбольном матче в Приморье дошел до уголовного дела

Дело возбудили лишь против одного болельщика. Фото: принтскрин видео.

Любительский чемпионат по футболу, который завершился ошеломительным скандалом, стал одним из самых громких инцидентов в спортивном мире Приморья за последние несколько лет. И вот, вполне логичное завершение буйной игры – полиция заявила о возбуждении уголовного дела после массовой драки фанатов.

Напомним, что оперативники узнали о шумной и неспортивной игре футболистов от жителя Артема. Он рассказал о том, что в районе стадиона «Энергия» во время матча команд «Энергия-Димир» и «КСШОР» («Луч») на трибунах болельщиков начались волнения, которые перешли в рукопашные бои. Кстати, игра не была согласована ни с администрацией, ни с МВД. Известно, что трое фанатов, которые оказались в эпицентре драки, получили травмы и обратились за медицинской помощью. А четверых молодых людей полиция задержала и доставила в отделение. Самому взрослому дебоширу – 23 года, а самому младшему – 16 лет.

- В отношении 18-летнего жителя дальневосточной столицы, болельщика футбольного клуба, подразделением дознания полиции города Артема возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказывает Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

К счастью оперативников, весь процесс драки попал на видео. Так и удалось вычислить мужчину, который зажигает дымовые шашки и бросает их на поле. Им оказался 39-летний житель Владивостока. В его отношении составили протокол об административном нарушении.

Кстати, ранее к административной ответственности привлекли директора и тренера спортивной школы, которые были ответственны за организацию футбольного матча. Им грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Что же касается самого футбола. За неспортивную игру контрольно-дисциплинарный комитет региональной федерации присудил обеим командам поражение. Одним словом - доигрались.

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