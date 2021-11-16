Авиазавод "Прогресс" планирует отменить свое решение об отстранении сотрудников

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Градообразующее предприятие Арсеньева, авиазавод "Прогресс", хочет отменить свое решение об отстранении сотрудников. Пропуски рабочих завод аннулировал 15 ноября - когда вступило в силу постановление Роспотребнадзора. Согласно тексту, непривитых сотрудников нельзя допускать к очной работе. Так на завод не пустили 404 человека.

По информации источника КП, отменить аннулирование пропуска хотят до 31 декабря - то есть, до этой даты у рабочих появится время для вакцинации. Если и к этому времени сотрудники не пройдут вакцинацию, сроки сдвинут еще дальше. В пресс-службе завода редакции ответили, что официальный комментарий сейчас на согласовании в холдинге.

Отметим, что нарушить постановление главы Роспотребнадзора просто так нельзя - власти грозят санкциями. Юридическим лицам в случае нарушения придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей штрафа.

Авиазавод - не единственное предприятие края, которое столкнулось с массовым отстранением. Не смогли выйти на работу порядка 1200 сотрудников предприятий. Федерация профсоюзов Приморья отправит предложение губернатору: ведомство хочет продлить сроки обязательной вакцинации

Напомним, что постановление принято еще 30 октября: согласно тексту, до 15 ноября большая часть работающего населения должна привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря - вторым.

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