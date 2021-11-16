Во Владивостоке очередной хозяин двора не дает спокойно жить людям

Фотография старенького автомобиля вызвала бурные споры между жителями двора. Фото: instagram.com/dps.control

Жительница Владивостока пожаловалась на припаркованный уже долгое время на тротуаре автомобиль в ее дворе на улице Державина,19. Фотография старенькой машины вызвала бурные споры между жителями двора. Более того, к ним даже присоединился хозяин авто, о котором никто не знал.

Девушка рассказала, что машина стоит прямо на тротуаре уже около года. Однако многих смутило то, что для такого долгого времени стоянки автомобиль достаточно опрятно выглядит, не считая внешних повреждений на бампере и крашеных деталей. Разразились споры, многие предложили позвонить в ГИБДД, кто-то уверял, что автомобиль уже давно списан и ему место на разборке или свалке. Кто-то и вовсе стал писать в комментариях, что раз машина никому не нужна, то приедет за ней и заберет себе. Не менее интересной стала версия о том, что машина принадлежит криминальному авторитету, который судя по всему, умер. Но все необычные доводы и споры пресек истинный владелец авто, который объяснил, что машина сломана и все претензии ему можно высказать лично.

- Кому что там не нравится? Это моя машина и стоит она у меня во дворе. И стоит она 4 месяца, потому что сломана. И я сам решу, что мне с ней делать. Кому что-то не понятно, могу объяснить лично, – пишет владелец машины Денис.

Такое смелое заявление не осталось без внимания. Недовольные жильцы сразу же ответили автолюбителю с просьбами переставить машину в другое место. Нашлись и те, кто стали угрожать, мужчине, что, если не уберет свой автомобиль, то его машина превратится в один большой бенгальский огонь на новый год. Друзья хозяина также включились в дискуссию, защищая автовладельца и уверяя, что соседка просто решила придраться.

Судя по всему, стоять авто будет, пока его не починят. Но эта история с автомобилем относительно безобидная, Денис, по сравнению с его мстительной теской из Ленинского района Владивостока, хотя бы не портит чужое имущество. А вот если кто-то оставит машину на любимом месте хозяина двора на Ватутина,26, ему придется приложить усилия, чтобы уехать оттуда.

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