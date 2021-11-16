"Детский обман". Приморцы без QR-кодов отправляют в магазины за покупками несовершеннолетних

Детям QR-коды не нужны, пока что они не могут пройти вакцинацию от коронавируса Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье QR-коды нужно показывать не только в ресторанах и кинотеатрах, но и на входе в магазины непродовольственных товаров. Но даже это для кого-то не является поводом задуматься о вакцинации, и они придумывают обходные пути. Шоппинг продолжается для тех непривитых приморцев, у которых есть несовершеннолетние дети.

В социальных сетях жители Дальнего Востока обсуждают новый способ законного шоппинга без QR-кода. Правда, доступен он только тем, у кого есть дети, которым еще не исполнилось 18. Чаще всего показать код просят только на кассе, хотя это уже является нарушением со стороны магазина, так как его должны спрашивать непосредственно у самого входа. Непривитые приморцы выбирают все, что им нужно в магазине, и отправляют на кассу своих детей.

- Я беру все, что мне нужно, а на кассу со всем отправляю дочку, все равно у нее QR не попросят, - пишет жительница Приморья Ольга.

Несовершеннолетним QR-коды не нужны, пока что они не могут пройти вакцинацию от коронавируса. Этим и пользуются те, кто не хочет делать прививку. Неизвестно, как долго получится пользоваться таким «лайфхаком». На одном из рейдов по ТЦ «Море» сотрудники комиссии делали замечания предпринимателям по поводу того, что они впускают в магазин людей без прививок. В случае несоблюдения правил сотрудникам может грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что нововведения по QR-кодам вступили в силу с 9 ноября. Пока кто-то придумывает хитрые способы, как избежать вакцинации, многие ответственно подходят к ситуации, что сейчас происходит с коронавирусом в Приморье. На сегодняшний день привились 671 688 приморцев, но вирус не сбавляет свои обороты, по официальным данным в Приморье за эти сутки выявлено 410 случаев заражения. Победить болезнь получится только если иммунная прослойка населения будет составлять минимум 85%, но антипрививочники закрывают глаза на эти рекомендации и выходят на несанкционированные митинги, не надевая даже масок.

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