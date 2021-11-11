Организатора антивакционного митинга в Находке суд оштрафовал на 20 тысяч рублей

В Находке порядка 300 жителей записали семиминутное видеообращение. Фото: vdk_news24

В Приморье из-за введения жестких антиковидных мер часть жителей организовывает митинги - во время акции, как правило, приморцы записывают обращения вышестоящим. Властей просят отменить введение QR-кодов и обязательной вакцинации. В Находке несогласованный митинг "антиваксеров" прошел 7 ноября. Полиция города сочла акцию незаконной, так как о митинге не сообщили местному самоуправлению. Организатор установлен и признан виновным.

По сообщению пресс-службы УМВД Приморья, главную фигуру митинга суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. Установлены и другие люди, причастные к организации. При этом уже готовятся административные дела о распространении фейковой информации. Ее, по мнению следствия, и пытались донести участники митинга.

В УМВД сообщили, что работа с организаторами акций протеста будет продолжена. Накануне сотрудники правопорядка нашли еще одного организатора - мужчина хотел провести митинг 15 ноября в Хорольском округе. С ним провели беседу, предупредили и отпустили. За призыв к несанкционированному митингу сотрудники составили протокол.

Отметим, что в Приморье, несмотря на рост прививочной кампании, количество вакцинированных - лишь 32% от плана. А вот темп заболеваемости продолжает увеличиться на весомое число каждый день. За минувшие сутки заразились 382 человека. Вакцинированные пациенты, подтвердили в Минздраве РФ, не испытывают осложнений, если все таки заражаются коронавирусом.

В сумме в Приморье провели три митинга, о которых стало известно общественности. При этом с 10 ноября антиковидные меры расширили: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо предъявлять на входе в гостиницы, салоны красоты, непродовольственные магазины.

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