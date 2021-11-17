"Аэрофлот" оставит плоский тариф для рейса Москва-Владивосток

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания авиаперевозок "Аэрофлот" заявила о продлении плоских тарифов - они будут действовать и в 2022 году. Глава перевозчика Михаил Полубояринов попросил президента РФ поддержать программу. Ценник билета составит порядка 27 тысяч рублей.

- Программа собственных "плоских" тарифов, поддержанная вами, продолжает развиваться. Так, в 2021 году мы уже превысили 2019 год: мы перевезем 2,5 млн пассажиров, в том числе 1,3 млн пассажиров на Дальний Восток. И это выше, чем в 2019, когда мы перевезли 2,3 млн, - сказал Полубояринов Владимиру Путину, попросив способствовать развитию этой программы.

Плоские тарифы не меняются в течение года, их "Аэрофлот" ввел в еще 2015 году, позже подключилась и авиакомпания "Россия". Доступный ценник действует для рейсов Москва-Владивосток, а также в столицу их Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавлоска-Камчатского, Магадана, Калининграда, Симферополя. В города Дальнего Востока цена останется на отметке в 27 050 рублей. Это ниже себестоимости полета для авиакомпании, при этом власти не субсидируют программу.

По мнению вице-премьера РФ Андрея Белоуса, затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году составят больше 10 миллиардов рублей. Напомним, стоимость увеличивается лишь с учетом инфляции. В 2020 году стоимость аналогичных полетов была 26 100 тысяч рублей, на рейсах «России» - 22 950 тысячи рублей.

Ограничений для покупки билета по плоскому тарифу нет.

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