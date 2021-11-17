Следователи объяснили, почему приморскому депутату Самсонову вменяют именно «насильственные действия»

Силовики задержали Артема Самсонова днем 17 ноября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутату Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову вменяют пункт «б» часть 4 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера». При этом в официальном сообщении следкома не говорится о применении депутатом физического насилия. По просьбе «КП», старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская объяснила, почему в данном случае коммунисту вменяется именно эта статья.

Напомним, по версии следствия, Самсонов два года назад на Шаморе показывал 11-летнему ребенку предмет, похожий на фаллоимитатор.

– Когда развратные действия совершаются в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, они квалифицируются по части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Ребенок находится в беспомощном состоянии и не осознает характера действий, которые совершаются в отношении него, – отметила Аврора Римская.

Добавим, что в настоящее время подозреваемый задержан, в его квартире прошел обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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