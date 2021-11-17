В разных районах Владивостока отремонтируют хоккейные коробки

Во Владивостоке благоустроят хоккейные коробки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Владивостока Константин Шестаков и вице-президент АО «Газпромбанк» – управляющий по Дальневосточному региону Андрей Лакеев подписали соглашение о ремонте пяти хоккейных коробок. Для реконструкции выбрали наиболее востребованные спортивные объекты в разных районах приморской столицы.

По сообщению администрации Владивостока, хоккейные коробки на Карьерной, 11, и Адмирала Кузнецова, 74, отремонтируют в ближайшее время. А на следующий год запланировано благоустройство катков на Русской, 86, Гамарника, 16, и Лермонтова, 91, возле школы № 79.

– Хороший пример социальной ответственности бизнеса и того, что предприниматели неравнодушны к городу и хотят сделать его комфортным. Мы ведем большую работу по взаимодействию с Газпромбанком и уверен, что общими силами реализуем еще несколько проектов, подобных этому. В частности, на встрече мы также обсудили возможность строительства двух школ в рамках концессионного соглашения и спортивного объекта в Снеговой Пади, – отметил Константин Шестаков.

Константин Шестаков и Андрей Лакеев подписали соглашение. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Стоит отметит, что мэр Владивостока также предложил банку поучаствовать в создании математических классов в городских школах и проведении городской олимпиады по математике в филиалах финансовой компании.

Напомним, в теплый период некоторые хоккейные коробки в городе адаптируют для занятий различными видами спорта на открытом воздухе. Например, устанавливают ворота для мини-футбола или натягивают сетку для волейбола.

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