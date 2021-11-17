Минвостокразвития отдаст приоритет архитекторам из России в строительстве города Спутник

Также к строительству планируется привлечь гостиничный бизнес Франции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минвостокразвитии заявили, что в строительстве Спутника, нового города в Приморском крае, отдадут приоритет архитекторам из России. Об этом сообщили «РИА Новости». Глава Министерства отметил, что к строительству также привлекут партнеров из западных стран.

Вместе с этим в Министерстве рассказали о переговорах с французским посольством. Обсуждались вопросы вовлечения бизнесменов Франции к возведению Спутника. Сообщается, что речь шла именно о гостиничном сервисе.

— На встречах с зарубежным бизнесом мы говорим о проектах по развитию Дальнего Востока. В частности, рассматриваются вопросы внести в ДФО все самое лучшее, чем располагают бизнесмены, — рассказал Алексей Чекунков

Министр добавил, что после того, как коронавирус перестанет быть проблемой, в Приморском крае может значительно увеличиться количество туристов.

Ранее КП-Владивосток сообщала о заявлении Чекункова, который сравнил будущий город Спутник с курортами Крымом и Сочи. Он назвал Спутник Меккой в сфере туризма.

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