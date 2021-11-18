Следователи показали кадры задержания приморского депутата Артема Самсонова

Силовики остановили машину, в которой ехал Артем Самсонов, днем 17 ноября.
Фото: принтскрин видео.
Кадры с задержанием депутата законодательного собрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова показало краевое следственное управление следственного комитета РФ. На них видно, как сотрудники СОБРа общаются с народным избранником возле его машины, которую остановили по пути в Уссурийск, затем – как силовики ведут Самсонова, схватив его за руки с двух сторон, а потом – как в кабинете правоохранителей составляются какие-то документы.
Напомним, депутата задержали днем 17 ноября. По версии следствия, два года назад на базе отдыха на Шаморе коммунист совершал развратные действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка – это пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ, Артему Самсонову грозит до 20 лет колонии.
Сразу после задержания в квартире депутата прошли обыски.
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