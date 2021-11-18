Немецкий джип вылетел на тротуар в центре Владивостока

Фото: dpscontrol125rus

В центре Владивостока прямо у площади Борцов Революции на тротуар вылетел фольксваген. При каких обстоятельствах машина оказалась на пешеходной части пока неизвестно.

Бампер авто сильно поврежден, но, к счастью, рядом не замечено пострадавших. Дверь машины открыта, видно, что кто-то что-то ищет в салоне, возможно, это и есть горе-водитель. Скорее всего, он отделался обычным испугом. Корреспондент «КП-Владивосток» пытается выяснить подробности.

Напомним, несколько дней назад во Владивостоке в районе Луговой водители не захотели пропускать друг друга, когда пытались просочиться по узкой дороге. Итог – один из автомобилей едва не упал с дороги.

ПО ТЕМЕ:

Мерс на шампурах: жесткое массовое ДТП произошло в районе дач под Большим Камнем

Дорогостоящая иномарка влетела на леерные ограждения, разбит джип и рейсовый автобус (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03