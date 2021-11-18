Задержанный депутат ЗСПК Самсонов объявил голодовку и не признал вину

СОБР нагрянул в квартиру секретаря КПРФ 17 ноября

Скандальное дело с депутатом Заксобрания Приморья обрастает подробностями. Накануне Артема Самсонова задержали, в его доме СОБР провел обыск из-за подозрений в растлении ребенка младше 14 лет. Депутат не признает вину и даже объявил голодовку.

Об этом сообщили телеграм-каналы, позднее информацию подтвердила адвокат политика Наталья Касилова в соцсети:

- Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали, - сказала Касилова, добавив, что возбуждение дела может быть связано с политической деятельностью коммуниста.

При этом адвокат сообщила, что Самсонов готов пройти проверку на полиграфе - хотя ранее приморские СМИ писали, что политик от верификации на ложь отказался.

Напомним, задержание Самсонова подтвердили в СУ СК Приморья вчера вечером. Ему вменяют насильственные сексуальные действия с маленьким мальчиков.

- Подозреваемый при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, - сообщили в пресс-службе.

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