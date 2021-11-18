Миллиардер из Владивостока поручился за депутата Самсонова, задержанного по статье о педофилии

Алексеев у здания суда. Фото: принтскрин видео, ТГ-канал torprim

В Приморье продолжается расследование дела депутата ЗСПК коммуниста Артема Самсонова. В суд, где выбирают меру пресечения для политика, приехал глава DNS Group Дмитрий Алексеев.

Видеозапись разговора Алексеева с журналистами облетела тг-каналы. Миллиардер рассказал, что не видит состава преступления. Вменять такую серьезную статью со сроком до 20 лет за такое - не имеет отношения к юриспруденции.

- Все три человека, за которых я приносил поручительства ранее, на свободе, - добавил Алексеев после вопросов журналистов.

Нашлось место и юмору: глава DNS рассказал, что носит поручительство о мере пресечения как на работу.

Напомним, Самсонову вменяют насильственные действия с 11-летним ребенком. По версии следствия, политик показывал мальчику, как пользоваться предметом интимного характера. Депутату ЗакСа от КПРФ может грозить до 20 лет.

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