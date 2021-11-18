Больше 60 тонн иваси и скумбрии выловили приморские моряки на Южных Курилах

Жители приморья могут приобрести рыбную продукцию по доступным ценам. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Во время путины приморские рыбаки выловили больше 60 тонн иваси и скумбрии в акватории Южных Курил. На добыче рыбы сейчас работают четыре судна и две плавбазы, ориентировочно рыбалка в этом году завершится в конце ноября.

– Иваси постепенно уходит в зону Японии. Всего добыто 60 тысяч тонн этой рыбы – на уровне прошлого года. Скумбрии выловлено 9 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн больше 2020 года, – подчеркнули специалисты регионального агентства по рыболовству.

Благодаря программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае», рассчитанной на 2020-2027 годы, местные жители могут приобрести рыбные консервы по доступной цене. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о социальной программе «Приморская рыба», которая разработана по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. Лояльная цена распространяется на консервы из сардины и иваси. Помимо этого, приморцы могут также приобрести со скидкой сельд, навагу, горбушу, камбалу, минтай и кальмар. Товар напрямую поставляется в торговые сети по всему краю от производителей.

Напомним, в этом году приморские моряки во время промысла в Охотском море в среднем всего за сутки рыбаки добывают 250 тонн сельди. Эта рыба пользуется большой популярностью в Приморье. С начала годы специалисты освоили больше 40% квот. Стоит отметить, что поддержке предприятий рыбодобывающей отрасли в крае уделяется особое внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

250 тонн сельди в сутки. Приморские рыбаки вышли на промысел в Охотском море

Купить популярную рыбу в крае можно от 58 рублей за килограмм (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03