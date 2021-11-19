В Приморье за сутки увеличилось число заразившихся коронавирусом

В Приморье прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек Фото: Ксения Высотина

Региональный оперштаб Приморья выложил новую статистику по коронавирусу. По данным на 19 ноября количество заразившихся составило 416 человек. С начала царствования пандемии зафиксировали 83 159 случаев заболевания.

За сутки болезнь одолели 342 человека, всего – 72 589 человек. К сожалению, справиться с COVID-19 не смогли 6 человек. Всего пандемия унесла жизни 1 344 человек.

В Приморье продолжается активное вакцинирование жителей. Число привитых в крае уже превысило 700 тысяч – всего вакцинировались 706 571 человек. Напомним, что в приморской столице появляются новые пункты вакцинации: один из них прямо в центре города – на Светланской, 38, а другие в кинотеатре «Владивосток» и ТРК «Калина Молл».

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