Для пешеходов и водителей: возле Нагорного парка во Владивостоке улучшают пространство

Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Еще лучше станет Нагорный парк во Владивостоке. Работы возле полюбившегося пространства уже на финишной прямой. Недавно здесь появились удобные пешеходные зоны, а совсем скоро решат многолетний вопрос с созданием пешеходного перехода, который будет регулируемым. Однако – это не все.

Мастерская Concrete Jungle совместно с компанией DNS – создатели Нагорного парка – продолжают реконструкцию пространства рядом с популярным местом отдыха. Сначала был утвержден проект и решены все вопросы с городской администрацией, а сразу после здесь сделали удобные и безопасные пешеходные зоны, организовали стоянку. Еще немного, и возле парка появится удобная автобусная остановка.

Проектировщики отмечают, что была проделана огромная работы, чтобы сделать эту территорию удобной, комфортной и безопасной для всех участников дорожного движения – и пешеходов, и водителей.

Недавно жители Владивостока пожаловались, мол, дорога стала более узкой, а чуть ниже, на Шилкинской, появилась сплошная линия разметки.

Однако специалисты отметили, что дорога изначально была шире, чем положено. Именно благодаря этому получилось сделать зоны для людей. Количество полос же сохранилось, поэтому водители могут не волноваться.

Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

А вот сплошная линия между полосами на Шилкинской – ошибка подрядчика. Скоро ее уберут.

– При разработке проекта организации дорожного движения было принято решение в целях безопасности ограничить поворот налево в районе АЗС. Автомобилистам необходимо проехать лишь несколько десятков метров, чтобы совершить безопасный разворот. Это поможет не только упорядочить движение на данном участке, но и избежать дорожно-транспортных происшествий, которые здесь порой случались, – отмечают специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Скоро работники устранят еще одну проблему, и возле парка появится регулируемый пешеходный переход. Раньше здесь не было контроля движения, а ежедневно в этом месте проходят сотни людей. Автолюбители не торопились пропускать пешеходов, поэтому было решено поставить светофор. Уже сделаны закладные по его стойки, монтаж начнется в ближайшие дни. Еще две недели понадобятся на наладку его работы.

К слову, на этом благоустройство территории рядом с Нагорным парком не заканчивается. Весной здесь будут высажены новые деревья. Места для них предусмотрели проектом.

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