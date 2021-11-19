Примгидромет: с 22 ноября неделя начнется с дождя со снегом

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примгидромет напомнил о том, что следующая рабочая неделя в крае начнется с ненастья. Погоду в Приморье будет диктовать глубокий циклон: возможны очен сильные осадки и штормовой ветер. При этом фаза осадков будет меняться от дождя к снегу и обратно.

По информации метеорологов, 22 ноября выпадение снега будет сопровождаться гололедом. Возрастет нагрузка на провода, осложнится дорожная обстановка. На побережье - штормовой ветер. От +2 до -8 градусов минимальной температуры, от -9 до - 15 на востоке. Максимальная температура днем будет колебаться от -5 до +4, при этом в юго-восточной части края будет вполне тепло: +5...+10 градусов.

Во вторник, 23 ноября, вторгнуться холода, и осадки полностью перейдут в снег. Поднимется метель, а на дорогах останется гололед. Температурный фон будет в пределах от нуля до -10 градусов. В среду, 24 ноября, циклон уйдет на север Японского моря. Останется небольшой снег и сильный ветер. Дневная температура при этом повысится на 1-4 градуса.

В дальневосточной столице 22 ноября осадки: дождь, а после обеда дождь со снегом. Они превысят норму. Ветер также будет штормовым со стороны моря. Утро выдастся теплым, от +6 до +8 градусов, а с середины дня температура начнется снижаться вплоть до -2 градуса.

Во вторник во Владивостоке снег прекратится, образуется гололед, город накроет холод, -5..-8 градусов утром. Днем немного теплее, но ниже нуля: -3...-1 градус. Сильный северный ветер. В среду холод и ветер останутся.

Отметим, ранее Примгидромет объявил из-за снежного циклона штормовое предупреждение. В крае службы ЖКХ и МЧС будут в повышенной готовности.

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