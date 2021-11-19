В Приморье на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика

Мужчину могут лишить водительских прав. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В Надеждинском районе Приморского края на улице Первомайская, 4, произошло ДТП. 61-летний мужчина сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мимо проходил очевидец и сообщил об инциденте в полицию.

Когда стражи порядка приехали на место ДТП, там уже никого не было. Оказалось, что мужчина поднял мальчика, спросил, все ли у него в порядке, посадил в автомобиль и отвез в школу. Во время урока мальчик начал жаловаться на ноющие боли. Учителя начали вызванивать мать школьника и вызвали ее в учебное заведение.

Приблизительная схема ДТП. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

— Школьник был осмотрен медиками. Они сделали следующий диагноз: сотрясение мозга и многочисленные ушибы на теле. Сотрудники полиции разыскали водителя. В отношении его возбуждено административное производство, — прокомментировали в пресс-службе УМВД Приморья.

Материалы отправлены в суд. Мужчину могут лишить водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Джип разорвало на части: жесткое ДТП разыгралось в Приморье

Трасса на Находку превратилась в полосу препятствий, машины сносит в кюветы (подробнее...)

Устроивший массовое ДТП во Владивостоке водитель фуры несколько раз привлекался полицией

А за шесть раздавленных машин ему теперь грозит штраф или лишение прав на полтора года (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03