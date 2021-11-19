Устроивший массовое ДТП во Владивостоке водитель фуры несколько раз привлекался полицией

Стаж водителя составляет 12 лет Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Водителю фуры, устроившему массовую аварию во Владивостоке, грозит штраф или лишение прав на полтора года. Сотрудники ГИБДД возбудили административное дело, а также сообщили, что за этот год мужчина уже трижды был оштрафован за нарушение ПДД.

Сотрудники полиции установили, что за рулем был 34-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 12 лет. По данному делу проводится проверка.

Напомним, массовая авария с участием большегруза произошла 18 ноября на улице Пушкинской, в районе съезда на Светланскую. Пострадало сразу шесть легковых автомобилей. По словам очевидцев, водитель длинномера спускался с горки и начал тормозить в последний момент, прицеп занесло и развернуло на 180 градусов, после чего фура рухнула на другие авто. К счастью, обошлось без жертв. Водитель фуры получил рассечение головы и был госпитализирован, еще двое участников ДТП получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

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