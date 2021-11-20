Вылетевший на встречку грузовик собрал на пути семь авто на приморской трассе

По предварительным данным, всего пострадало 10 машин. Фото: принтскрин видео.

Буквально на днях все Приморье потрясло ДТП с участием фуры, которая упала на припаркованные машины во Владивостоке. Не успели местные жители отойти от одной массовой аварии, как случилась другая. И снова в главной роли большегруз, при этом пострадавших даже больше.

Масштабное ДТП произошло вечером, 19 ноября, в Шкотовском районе Приморья. Авария разыгралась после Смоляниново, недалеко от заправки «Роснефть». Кстати, днем на этом же участки трассы из-за наледи разбились несколько машин.

По словам очевидец, водитель грузовика со скальником на борту не справился с управлением, выехал на встречную полосу и повредил семь авто. Машины получили различные кузовные повреждения, некоторые вылетели с дороги. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Однако на этом история не закончилось. Как уверяют свидетели, не повезло и тем, кто ехал следом. Из-за вылетевших из кузова камней еще в трех авто оказались пробиты поддоны. В подробностях ДТП теперь предстоит разбираться специалистам.

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