Затишье перед бурей? Синоптики рассказали о погоде в Приморье 20 ноября

Комфортная для отдыха погода установилась в субботу. Фото: Милана СОКОЛ

В первый выходной недели в Приморье будет довольна комфортная для отдыха погода. Синоптики обещают плюсовую температуру и отсутствие осадков. При этом в крае будет дуть северный умеренный ветер, на погоду влияет гребень антициклона.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», столбики термометров в крае покажут от 0°С до +5°С. Во Владивостоке 20 ноября переменная облачность, осадков не ожидается. В городе будет ветер северный умеренный, возможен сильный. Температура воздуха составит +1°С...+3°С.

В Уссурийске в субботу переменная облачность, без осадков. При северо-западном умеренном ветре, температура воздуха составит +3°С...+5°С.

Осадков не будет и в приморской Находке. Здесь сегодня небольшая облачность, ветер северо-западный умеренный. Днем будет довольно тепло, воздух прогреется до +5°С...+7°С.

Напомним, следующая рабочая неделя в Приморье начнется с ненастья. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», край окажется во власти глубоко циклона. Ожидается снег с дождем. Уже объявлено штормовое предупреждение.

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