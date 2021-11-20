Вместо малинового пиджака – толстовка: хозяин жизни на «гелике» устроил разборку в стиле 90-х во Владивостоке

Автомобилисты не смогли поделить узкий участок дороги. Фото: принтскрин видео.

Разборки приморских водителей прямо на дороге в последнее время происходят все чаще. Порой автолюбители не могут поделить проезд, иногда ругаются из-за парковочных мест, которые особенно сложно найти из-за количества авто во Владивостоке. Очередной дорожный конфликт в столице Приморья попал на запись видеорегистратора.

Кадрами в автомобильном сообществе края поделилась девушка, столкнувшаяся с автохамом на Верхнепортовой во Владивостоке.

– Сегодня в обеденное время нам повстречался вот такой вот «хозяин жизни». При чем ехал с ребенком он. Какой он пример подает? Мы ему не хамили. В итоге – настроение испорчено. Надо быть добрее к людям. А не жить в стиле «90-х», – посетовала горожанка.

На видео отчетливо заметно, как Mercedes-Benz G-класса настойчиво пытается проехать по узкой запаркованной дороге. Водитель «Гелендвагена» не взирая на препятствие именно с его стороны преградил проезд встречному авто. В какой-то момент мужчина в яркой толстовке вышел из джипа и в довольно грубой форме попытался доказать свою правоту. Девушка попалась не из робкого десятка, двигаться с места не стала, объяснив незнакомцу, что правила дорожного движения никто не отменял.

Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей сети.

«А вместо малинового пиджака – красная толстовка», «Вроде взрослый мужчина, а ПДД не знает... Стыдно», «У него справа карман, прижался и разъехались! Делов то», «Поведение – недостойное мужчины. Мужчины так не должны поступать», – поддержали оскорбленную жительницу Владивостока подписчики.

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