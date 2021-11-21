Воскресный выходной 21 ноября порадует приморцев теплой погодой

Фото: Анна СОБОЛЬ.

В воскресенье, 21 ноября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», сегодня в крае переменная облачность, а к концу дня на юге ожидаются небольшие осадки. Ветер возьмет направление с севера, температура воздуха +1... +6°С.

В дальневосточной столице также ожидаются небольшие осадки. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха во Владивостоке сегодня – до трех градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый, а днем северный умеренный. Воздух здесь прогреется до четырех градусов тепла.

В Находке к концу дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха +5...+7°C.

Напомним, следующая рабочая неделя в Приморье начнется с ненастья. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», край окажется во власти глубоко циклона. Ожидается снег с дождем. Уже объявлено штормовое предупреждение.

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