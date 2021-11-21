Ледовое побоище, начало: во Владивостоке на Луговой произошла массовая авария

Фото: instagram.com/svodka25/

Массовая авария произошла во Владивостоке в субботу, 20 ноября. На обледенелой трассе столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: instagram.com/svodka25/

Инцидент случился в районе дома по улице Лугова, 85. По имеющимся данным, авария произошла в вечернее время, когда столбики термометров показывали температуру ниже ноля. На дороге образовался гололед, что и послужило причиной столкновения трех авто.

Водитель авто марки Toyota Aqua затормозил, чтобы не «догнать» ехавший перед ним транспорт, однако тут же получил удар в заднюю часть своей машины от ехавшей за ним машины – Toyota Prius. От удара «Акву» развернуло, и авто врезалось в металлическое ограждение, а «Приус» догнал еще одного участника движения – тоже Toyota Prius.

Фото: instagram.com/svodka25/

Известно, что при аварии никто не пострадал. На место ДТП оперативно прибыл аварийный комиссар для составления протокола и схемы аварии.

Напомним, следующая рабочая неделя в Приморье начнется с ненастья. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», край окажется во власти глубоко циклона. Ожидается снег с дождем. Уже объявлено штормовое предупреждение.

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