За минувшие сутки от коронавируса в Приморье скончались семеро человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Оперштаб по борьбе с инфекцией опубликовал актуальные данные по распространению заболевания. По имеющимся данным, за прошедшие сутки в Приморье заразились 420 человек.

Всего за время властвования пандемии в крае скончались 1356. Только за последние сутки справиться с недугом не удалось семерым приморцам. За все время пандемии в крае заболели 84 002 приморца. Побороть вирус удалось 73 269 местным жителям, за прошедшие сутки – 373.

Специалисты настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились 723 703 человека, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране. Тех, кто не прошел иммунизацию, продолжают отстранять от работы. В черном списке оказались даже работники скорой помощи.

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