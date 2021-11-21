«Трасса уже подмерзла, первые ДТП»: по Владивостоку ударила стихия

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus/

Вечером воскресенья, 21 ноября, по Владивостоку ударила стихия. Как и обещали синоптики «Примгидромета», в дальневосточную столицу пришел циклон.

По традиции, ДТП начались на объездной трассе. Там, по словам очевидцев, уже появился гололед.

- Трассе уже подмерзла, первые ДТП, будьте аккуратны, - предупреждает автор ролика.

Напомним, из-за циклона, пришедшего в Приморье, в крае объявили штормовое предупреждение. По уточненным данным синоптиков, снег начался во Владивостоке вечером в воскресенье, 21 ноября.

По состоянию на 12 часов дня, все службы жизнеобеспечения краевого центра приведены в состояние повышенной готовности. В мэрии сообщают, что на дороги готовы выйти 120 единиц коммунальной техники.

Помимо этого, весь день на крутых спусках дорожные рабочие расставляют емкости с песком.

Однакое есть во Владивостоке спуск, которому не поможет даже песок. Самый крутой склон на улице Капитана Шефнера специалисты предложили и вовсе закрыть для движения. Ориентировочно ограничение движения начнется 19:00 часам вечера.

Помимо этого, во Владивостоке ограничат и движение крупногабаритного транспорта, в частности перекроют объездную трассу Седанка – Патрокл. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления.

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