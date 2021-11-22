«Сюда лучше не соваться, машины сносит»: дороги Владивостока превращаются в каток

Часть дорог приморской столицы обледенела. Фото: принтскрин видео.

Ледяной дождь, обрушившийся на Приморье минувшей ночью, уже стал причиной пробок и ДТП. В очередной раз от стихии досталось Владивостоку, несмотря на то, что техника в городе трудится со вчерашнего вечера, часть трасс превратились в каток.

Как сообщают читатели «КП-Владивосток», сильно обледенел подъем с Нейбута на Ладыгина.

– Сюда лучше не соваться, машины сносит все скользят, – делятся очевидцы.

Наледь появилась на спуске с Покровского парка к «Дальпрессу». Также по сообщениям очевидцев, сильно обледенел спуск с Седанки при движении в пригород.

Наледь в центре Владивостока. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Во избежание ДТП в столице Приморья перекрыт самый крутой спуск. Речь идет о дороге по улице Капитана Шефнера с проспекта Красоты.

Спуск с проспекта Красоты на авангард перекрыт. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Авария с участием трех авто произошла при движении с Печерской на Молодежную. Дорогу здесь не поделили грузовик, седан и джип.

ДТП с участием трех авто. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Скользко сейчас и на аэропортовской трассе, при движении с Артема в сторону Владивостока. Гололед с Многоудобного до Штыково.

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