В аэропорту Владивостока два рейса отменены и два задержаны из-за непогоды в Приморье

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По Приморскому краю ударила стихия. Осадки обрушились на Владивосток накануне, в 19 часов вечера. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: уже сейчас два рейса, по данным Международного аэропорта Владивосток, задержаны. Два рейса отменены.

Об этом стало известно из данных на онлайн-табло аэропорта на 10:40 22 ноября. Отменены внутренние рейсы в Кавалерово и Дальнегорск авикомпании "Аврора" на 12 и 16 часов. Задержаны рейсы в Петропавловск-Камчатский, а также в Москву, аэропорт Шереметьево на 11:30 и 10:35 соответственно. С прибытием в город задерживаются самолеты из Москвы и Челябинска.

Напомним, синоптики ожидают мокрый снег с дождем и сильный снег вечером 22 ноября. Завтра, 23 ноября, после похолодания метеоэксперты прогнозируют обильные снежные осадки. Занятия в школах Владивостока второй смены отменены, вузы перешли на дистанционный формат обучения.

Подробнее об атаке стихии на Приморье - в материале КП.

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