Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток22 ноября 2021 0:42

ДВФУ перевел учебу в онлайн-формат из-за циклона в Приморье

Школы Владивостока отменили занятия во второй смене
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители опасаются второго ледяного дождя. Мост на остров Русский еще не перекрыт

Жители опасаются второго ледяного дождя. Мост на остров Русский еще не перекрыт

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Дальневосточный федеральный университет 22 ноября перевел все занятия в дистанционный формат. Это сделано из-за циклона, который буйствует по всему Приморью. Синоптики прогнозируют только ухудшение погоды во второй половине дня. О переводе занятий в "онлайн" университет сообщил в своих каналах в Telegram.

- Сегодня, 22 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой все занятия проводятся в электронной образовательной среде MS Teams (или иных средах, выбранных преподавателем) без посещения кампуса ДВФУ. Руководителям структурных подразделений университета рекомендуется организовать удаленный режим работы сотрудников, - сообщили сотрудники в ТГ-каналах.

По данным Примпогоды, во Владивостоке облачность и очень сильные осадки. Гололед уже сковал многие трассы Приморья: во второй половине дня из-за похолодания ситуация только худшится. Городу гарантирован мокрый снег, а владивостокцы опасаются второго ледяного дождя.

Напомним, администрация Владивостока отменила занятия во второй смене в школах. Учреждения будут открыты, работают дежурные учителя, чтобы пришедшие дети смогли дождаться родителей. Отсутствие ученика в первой смене на уроке не будет считаться прогулом. Службы города в повышенной готовности, как и электрические сети Приморья. Более того, губернатор призвал отпустить с работы сотрудников, если речь идет не о дежурстве или круглосуточной деятельности.

Подробнее об атаке стихии на Приморье и Владивосток - в материале "Комсомолки".

ПО ТЕМЕ:

Ледяной апокалипсис 2:0. Спустя год на Владивосток снова обрушился ледяной дождь

Ухудшение погоды в столице Приморья ожидается во второй половине дня (подробнее)

Из-за снежного циклона во Владивостоке занятия во второй смене в школах отменены

Вечером 21 ноября в Приморье пришли осадки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03