ДВФУ перевел учебу в онлайн-формат из-за циклона в Приморье

Жители опасаются второго ледяного дождя. Мост на остров Русский еще не перекрыт Фото: Дарья НАУМЕЦ

Дальневосточный федеральный университет 22 ноября перевел все занятия в дистанционный формат. Это сделано из-за циклона, который буйствует по всему Приморью. Синоптики прогнозируют только ухудшение погоды во второй половине дня. О переводе занятий в "онлайн" университет сообщил в своих каналах в Telegram.

- Сегодня, 22 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой все занятия проводятся в электронной образовательной среде MS Teams (или иных средах, выбранных преподавателем) без посещения кампуса ДВФУ. Руководителям структурных подразделений университета рекомендуется организовать удаленный режим работы сотрудников, - сообщили сотрудники в ТГ-каналах.

По данным Примпогоды, во Владивостоке облачность и очень сильные осадки. Гололед уже сковал многие трассы Приморья: во второй половине дня из-за похолодания ситуация только худшится. Городу гарантирован мокрый снег, а владивостокцы опасаются второго ледяного дождя.

Напомним, администрация Владивостока отменила занятия во второй смене в школах. Учреждения будут открыты, работают дежурные учителя, чтобы пришедшие дети смогли дождаться родителей. Отсутствие ученика в первой смене на уроке не будет считаться прогулом. Службы города в повышенной готовности, как и электрические сети Приморья. Более того, губернатор призвал отпустить с работы сотрудников, если речь идет не о дежурстве или круглосуточной деятельности.

Подробнее об атаке стихии на Приморье и Владивосток - в материале "Комсомолки".

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