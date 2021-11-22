Огненное зарево накрыло район: в Приморье случился крупный пожар

Жилой дом загорелся в Находке вечером, 21 ноября. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ЧП произошло минувшим вечером в приморской Находке. Здесь на улице Пограничная загорелся жилой дом. Огонь распространился стремительно, уничтожив 200 квадратных метров постройки. К счастью, обошлось без пострадавших, еще до приезда пожарных люди эвакуировались.

Сообщение о том, что на Пограничной, 8/1, полыхает крыша, поступило в пожарную часть 21 ноября в 20:00. По указанному адресу располагается трехэтажный дом на восемь квартир. Спустя шесть минут к месту происшествия приехали первые расчеты брандмейстеров.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар локализовали в 21:15, открытое горение удалось ликвидировать в 22:30 а полностью справиться с огнем - в 02:50. В тушении приняли участие 18 пожарных.

На борьбу с огненной стихией ушло больше шести часов. Фото: www.instagram.com/adm_nakhodka_city.

К месту ЧП вечером прибыл автобус, чтобы при необходимости отвезти жильцов пострадавшего дома в пункт временного размещения. Стоит отметить, что причины пожара предстоит установить специальной комиссии. Как сообщили представители администрации Находки, выезд специалистов на место запланирован в понедельник.

Причины происшествия предстоит установить специалистам. Фото: www.instagram.com/adm_nakhodka_city.

Напомним, на выходных пожар случился также в жилом доме во Владивостоке. Из-за неосторожного обращения с огнем пострадали четверо детей. Несовершеннолетние оказались в подсобном помещении в многоэатажке на улице Сахалинская. Ребята решили устроить эксперименты с газовым баллончиком, один из пострадавших попал в реанимацию.

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